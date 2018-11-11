Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy
, Mustafa Emre
Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Isla, Eljif Elmas
, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani Aytemiz Alanyaspor
: Haydar Yılmaz
, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam
, Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Efecan Karaca
, Junior Fernandes, Djalma Campos
, Cisse
Goller: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 17 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti: 1-0.
24. dakikada Valbuena'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Eljif Elmas, ceza sahası içine girdikten sonra topu müsait durumda bulunan Frey'e yerden çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şık vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
31. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
39. dakikada Valbuena'nın ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.
Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Mustafa Emre,Alper Ulusoy,Eljif Elmas,Aytemiz Alanyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 19:00