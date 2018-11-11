Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık
, Serkan Olguncan
, Mustafa Sönmez Antalyaspor
: Boffin, Nazım Sangare, Celustka
, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş
, Hakan Özmert
, Doğukan Sinik, Maicon, Doukara
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Sissoko, Lopes, Kadir Keleş
, Onur Ayık
, Aykut Çeviker
, Vrsajevic, Josue, Güray Vural
, Barbosa, Manu
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor-Akhisarspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
10. dakikada Hakan Özmert'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa yatarak müdahale etti. Dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
14. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
33. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan kullandığ taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın, Chico'yu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona verdi.
Onur Ayık,Hakan Özmert,Fatih Öztürk
11 Kasım 2018 Pazar 20:02