Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy
, Mustafa Emre
Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
(Dk. 53 İsmail Köybaşı
), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Isla, Eljif Elmas
, Ayew, Valbuena (Dk. 64 Benzia
), Frey, Slimani (Dk. 84 Mehmet Topal
) Aytemiz Alanyaspor
: Haydar Yılmaz
, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam
(Dk. 78 Filipe Augusto), Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Efecan Karaca
(Dk. 73 Bobo
), Junior Fernandes, Djalma Campos
, Cisse
Goller: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ceyhun Gülselam, Dk. 79 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 57 İsmail Köybaşı, Dk. 87 Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.
62. dakikada Villafanez'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan'ın vuruşunda, kaleci Harun topu kornere tokatladı.
77. dakikada sağdan topla hareketlenen Baiano'nun etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.
80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Benzia'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yerden altıpasa çıkardı. Müsait durumda bulunan Ayew'den önce Merih Demiral kayarak araya girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.
Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Mustafa Emre,Alper Ulusoy,İsmail Köybaşı,Yassine Benzia
11 Kasım 2018 Pazar 20:03