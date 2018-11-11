Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık
, Serkan Olguncan
, Mustafa Sönmez Antalyaspor
: Boffin, Nazım Sangare, Celustka
, Diego, Cissokho, Chico (Dk. 80 Barrada), Yekta Kurtuluş
(Dk. 53 Mevlüt Erdinç
), Hakan Özmert
, Doğukan Sinik (Dk. 70 Serdar Özkan
), Maicon, Doukara
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Sissoko, Lopes, Kadir Keleş
, Onur Ayık
(Dk. 74 Eray Ataseven
), Aykut Çeviker
, Vrsajevic, Josue, Güray Vural
, Barbosa (90+3 Bilal Kısa
), Manu (Dk. 89 Onurcan Güler)
Goller: Dk. 66 Barbosa, Dk. 90+2 Lopes (Akhisarspor), Dk. 87 Doukara (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Maicon, Dk. 67 Diego, Dk. 74 Hakan Özmert (Antalyaspor) Dk. 89 Josue (Akhisarspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
55. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maicon'un vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in gelişine vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son onda meşin yuvarlağı tokatlamayı başardı.
66. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen konuk takım atağında Manu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Barbosa, karşı karşıya kaldığı kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
76. dakikada Antalyaspor sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Bu pozisyonda savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Serdar Özkan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
87. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın yerden ortasında topla buluşan Diego topu arka direkteki Doukara'ya aktardı. Doukara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+2. dakikada Akhisarspor karşılaşmada tekrar öne geçti. Ani gelişen Akhisarspor atağında, Josue'nin defans arkasına attığı topla ceza sahasında kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Lopes, meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Antalya,Hakan Özmert,Mevlüt Erdinç,Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:19