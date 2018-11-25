Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan
, Alpaslan Dedeş
, Yusuf Bozdoğan
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Vrsajevic (Dk. 74 Caner Osmanpaşa
), Lopes, Sissoko, Güray Vural
, Kadir Keleş
(Dk. 70 Serginho), Aykut Çeviker
(Dk. 88 Regattin), Onur Ayık
, Josue, Barbosa, Manu Bursaspor
: Okan Kocuk
, Barış Yardımcı
, Chedjou, Ertuğrul Ersoy
, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara
, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir
), Saivet (Dk. 90+3 Ramazan Keskin
), Latovlevici, Tunay Torun
(Dk. 89 Yusuf Erdoğan
)
Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve 65 Mehmet Umut
Nayir, Dk. 85 Latovlevici, Dk. 90+4 Ramazan Keskin (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Latovlevici, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, 2-0 geri düştüğü maçta deplasmanda Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.
53. dakikada Josue'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Manu'nun vuruşunda, çizgi üzerinde Mehmet Umut Nayir, meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.
65. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Saivet'in derinlemesine pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut Nayir, düzgün bir vuruşlu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
74. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Latovlevici'nin ortasında Mehmet Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
75. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk golü önledi, pozisyonun devamında boşta kalan meşin yuvarlağı Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.
85. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında boşta kalan topa gelişine sert vuran Latovlevici, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3
87. dakikada Akhisarspor beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk'u geçen topu, Ertuğrul Ersoy çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada Bursaspor 4. golünü buldu. Sol çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Chedjou'nun şutunda kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu önünde bulan Ramazan Keskin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4
Müsabaka, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Osmanpaşa,Güray Vural,Fatih Öztürk
25 Kasım 2018 Pazar 18:14