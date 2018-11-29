Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor,Aralık
29 Kasım 2018 Perşembe 11:21