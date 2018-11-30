30 Kasım 2018, 21:01
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, JahovicAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano,...

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Jahovic'in ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Milosevic'in sert vuruşunda top, defanstan kornere çıktı.

5. dakikada Taraore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

16. dakikada Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

31. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Aytemiz Alanyaspor,Ömer Ali Şahiner,Serkan Kırıntılı,Konyaspor
30 Kasım 2018 Cuma 21:01



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