30 Kasım 2018, 22:11
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic (Dk. 56 Volkan Fındıklı), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Fofana), Traore, Milosevic (Dk.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic (Dk. 56 Volkan Fındıklı), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Fofana), Traore, Milosevic (Dk. 82 Yatabare), Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 66 Welinton), Efecan Karaca (Dk. 46 Junior Fernandes), Maniatis (Dk. 82 Villafanez), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 52 Jahovic (penaltıdan), Dk. 67 Jonsson (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ceyhun Gülselam, Dk. 51 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 49 Diagne, Dk. 57 Jahovic, Dk. 69 Skubic (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

48. dakikada ceza sahası içerisinde Sackey'in müdahalesinde Jevtovic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada defanstan kaptığı topla hareketlenen Jonsson, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

69. dakikada Junior Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topa sahip oldu.

90+2. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda top direği sıyırarak auta gitti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fındıklı,Serkan Kırıntılı,Konyaspor
30 Kasım 2018 Cuma 22:11



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