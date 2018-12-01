Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa
, Alpaslan Dedeş
, Erdem Bayık Antalyaspor
: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun
, Diego, Celustka
, Chico, Hakan Özmert
, Doğukan Sinik (Dk. 85 Vainqueur), Serdar Özkan
(Dk. 62 Barrada), Maicon
, Mevlüt Erdinç
(Dk. 74 Drole)
Göztepe: Beto
, Tayfur Bingöl
, Kadu, Reis, Berkan Emir
, Alpaslan Öztürk
(Dk. 78 Cikalleshi), Borges, Yasin Öztekin
(Dk. 86 Samed Ali Kaya
), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Gouffran), Jerome
Gol: Dk. 20 Serdar Özkan (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 71 Reis (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
49. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla orta sahada topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
55. dakikada Berkan Emir'in sağdan kullandığı kornerde, altıpas üzerinde iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
61. dakikada Castro ile duvar pası yapıp ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Yasin Öztekin'in şutunda, Belçikalı file bekçisi ayağıyla topu kornere çeldi.
84. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza sahasına giren Drole'nin şutunda, Göztepe savunması topu oyun alanından uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Suat Arslanboğa,Antalya,Serdar Özkan,Hakan Özmert
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:02