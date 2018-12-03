Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya
, Ali Saygın Ögel
, Mehmet Cem
Hanoğlu Evkur Yeni Malatyaspor
: Farnolle, Chebake, Murat Akça
, Sadık Çiftpınar
, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım
, Donald, Guilherme, Aleksic, Eren Tozlu
, Boutaib
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Miguel
Lopes, Caner Osmanpaşa
, Sissoko, Güray Vural
, Aykut Çeviker
, Regattin, Serginho, Josue, Helder Barbosa, Onur Ayık
Gol: Dk. 41 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Sissoko, Dk. 24 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor), Dk. 33 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor- Akhisarspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
41. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Guilherme'nin ortasında Eren Tozlu'nun dokunduğu top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ali Saygın Ögel,Özgür Yankaya,Yeni Malatyaspor
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:14