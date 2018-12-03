Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Donald, Guilherme, Aleksic (Dk. 82 Ömer Şişmanoğlu), Eren Tozlu (Dk. 70 Pereira), Boutaib
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Serginho (Dk. 87 Eray Ataseven), Josue, Aykut Çeviker (Dk. 46 Vrsajevic), Regattin (Dk. 69 Bokila), Onur Ayık, Helder Barbosa
Goller: Dk. 41 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 80 Bokila (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Sissoko, Dk. 24 Caner Osmanpaşa, Dk. 80 Serginho (Akhisarspor), Dk. 33 Boutaib, Dk. 55 Donald, Dk. 66 Guilherme, Dk. 80 Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
56. dakikada Guilherme'nin pasında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
59. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında Rahman Buğra Çağıran şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.
80. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Onur Ayık'ın kafayla indirdiği topa Bokila, dönerek yerden sert vurdu. Yan direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Ömer Şişmanoğlu,Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:12