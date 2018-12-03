Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
, Kemal Yılmaz
, Erdinç Sezertam Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Topal
, Eljif Elmas
(Dk. 90+1 Reyes), Mehmet Ekici
(Dk. 65 Benzia
), Barış Alıcı, Valbuena (Dk. 66 Frey), Slimani Kasımpaşa
: Ramazan Köse
, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Özgür Çek
(Dk. 69 Veigneau), Sadiku, Tarkan
Serbest, Pavelka (Dk. 81 Josue Sa), Eduok, Trezeguet (Dk. 89 Koita), Diagne
Goller: Dk. 22 ve 54 Diagne (Kasımpaşa), Dk. 44 Neustaedter, Dk. 45+3 Özgür Çek (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Isla, Dk. 53 Mehmet Topal, Dk. 79 Eljif Elmas (Fenerbahçe), Dk. 26 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
48. dakikada Trezeguet'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Eduok'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
51. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan yerden sert ortasında Slimani, altıpas içinde topa dokundu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
53. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top, kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
54. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Trezeguet'nin soldan ortasında ön direkte Ben Youssef, topu arka direğe aşırdı. Altıpasın içinde müsait durumda bulunan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-2
60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında Barış Alıcı'nın vuruşunda, savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Isla'nın ortasına ön direkte Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
71. dakikada Pavelka'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
85. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı köşe atışında Neustaedter'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde oluşan karambolde boşta kalan topa Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.
Mehmet Ekici,Eljif Elmas,Hasan Ali Kaldırım
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:18