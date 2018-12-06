06 Aralık 2018, 11:49
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar Türkiye Futbol Federasyonu,Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 11:49



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