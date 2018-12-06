Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar
Türkiye Futbol Federasyonu,Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 11:49