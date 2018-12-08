Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00

Stat: Medical ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, RodallegaAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Traore, Hadziahmetovic, JahovicSarı kart: Dk. 23 Uğur Demirok (Atiker Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor- Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.22. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali Şahiner'in pasıyla savunmanın arkasında buluştuğu top ile ceza alanına giren Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.24. dakikada Traore'nin sol taraftan uzun pasında, savunmanın arkasında Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Hüseyin Türkmen, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.25. dakikada korner atışından gelen ve savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Skubic'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta çıktı.35. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen'in kaleye gönderdiği top Serkan Kırıntılı'da kaldı.45. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayı yakınında rakibinden sıyrılan Rodallega'nın sert şutunda top direğin yanından auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.