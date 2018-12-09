Futbol: Spor Toto Süper Lig

09 Aralık 2018 Pazar 15:48



09 Aralık 2018 Pazar 15:48

Stat: Kazım KarabekirHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy)Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza)Goller: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tshabalala'nın kaleye aşırtma gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.67. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Donald, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-170. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Scuk'un ceza sahası içine gönderdiği top, THY'in kafasından sektikten sonra Lokman Gör'ün önünde kaldı. Kaleci Farolle ile karşı karşıya kalan Lokman Gör'ün şutunda meşin yuvarlak, kaleciye çarptıktan sonra yandan kornere çıktı.73. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci gol şansı kale direğinden döndü. Sol kanattan korner kullanan Aleksic'in ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşu direkten döndü.78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-290+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3