Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bülent Yıldırım
, Asım Yusuf Öz
, Mehmet Kısal
Akhisarspor: Fatih Öztürk
, Miguel
Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa
, Güray Vural
, Vrsajevic, Josue, Serginho, Helder Barbosa, Onur Ayık
, Bokila Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Barış Alıcı, Isla, Mehmet Topal
, Eljif Elmas
, Mehmet Ekici
, Slimani
Gol: Dk. 26 Bokila (Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 33 Helder Barbosa (Akhisarspor)
Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya, ceza alanı içinde Eljif Elmas'ın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Asım Yusuf Öz,Bülent Yıldırım,Harun Tekin
09 Aralık 2018 Pazar 19:59