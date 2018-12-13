Futbol: Spor Toto Süper Lig

13 Aralık 2018 Perşembe 12:15



13 Aralık 2018 Perşembe 12:15

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:Yarın:20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu15 Aralık Cumartesi:13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk16 Aralık Pazar:13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler17 Aralık Pazartesi:20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus