Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
, Erdinç Sezertam
, Murat Ergin
Gözütok
Göztepe: Beto
, Alpaslan Öztürk
, Reis, Titi, Berkan Emir
, Halil Akbunar, Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin
, Castro, Jerome Bursaspor
: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı
, Vergini, Chedjou, Cengiz Umut Meraş, Lima
, Badji, Aytaç Kara
, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 38 Aytaç Kara (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Göztepe-Bursaspor maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
9. dakikada Latovlevici'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.
26. dakikada Saivet'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.
28. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lima'nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Lima,Beto
14 Aralık 2018 Cuma 21:30