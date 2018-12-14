14 Aralık 2018, 22:32
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: BornovaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin GözütokGöztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Samed Ali Kaya), Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome (Dk.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Samed Ali Kaya), Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome (Dk. 81 Cikalleshi)

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Chedjou, Cengiz Umut Meraş, Lima, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Saivet (Dk. 87 Atanasov), Umut Nayir (Dk. 72 Tunay Torun)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aytaç Kara, Dk. 47 Badji, Dk. 54 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 90+2 Poko (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig 16. hafta açılış maçında Göztepe ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

58. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Borges'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Beto,Mustafa Öğretmenoğlu,Ali Kaya
14 Aralık 2018 Cuma 22:32



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