Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
, Erdinç Sezertam
, Murat Ergin
Gözütok
Göztepe: Beto
, Alpaslan Öztürk
, Reis, Titi, Berkan Emir
, Halil Akbunar (Dk. 85 Samed Ali Kaya
), Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin
(Dk. 70 Tayfur Bingöl
), Castro, Jerome (Dk. 81 Cikalleshi) Bursaspor
: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı
, Vergini, Chedjou, Cengiz Umut Meraş, Lima
, Badji, Aytaç Kara
, Latovlevici, Saivet (Dk. 87 Atanasov), Umut Nayir (Dk. 72 Tunay Torun
)
Sarı kartlar: Dk. 38 Aytaç Kara, Dk. 47 Badji, Dk. 54 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 90+2 Poko (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig 16. hafta açılış maçında Göztepe ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.
58. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Borges'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Beto,Mustafa Öğretmenoğlu,Ali Kaya
14 Aralık 2018 Cuma 22:32