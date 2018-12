Futbol: Spor Toto Süper Lig

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:58



15 Aralık 2018 Cumartesi 19:58

Stat: 3. İstanbul Fatih TerimHakemler: Ümit Öztürk Asım Yusuf Öz , Osman Gökhan BilirMedipol Başakşehir: Mert Günok , Caicara, Mahmut Tekdemir , Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic Muslera , Mariano, Ozan Kabak Serdar Aziz , Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren DerdiyokGoller: Dk. 18 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 30 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 31 Serdar Aziz, Dk. 45 Fernando (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.18. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-022. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.28. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.