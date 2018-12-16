Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre
Eyisoy, İbrahim Çağlar
Uyarcan Beşiktaş
: Karius, Necip Uysal
, Medel, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz
, Quaresma
, Ljajic, Lens, Güven Yalçın Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen
, Toure
, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Rodallega
Gol: Dk. 45+1 Rodallega (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 45 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
5. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Beşiktaşlı futbolculardan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi, bordo-mavili oyuncunun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen topa kafayla vurdu, Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
8. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Güven Yalçın ön direkte vurdu, top auta gitti.
22. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta topa müdahale etmek isteyen Karius boşa çıktı. Nwakaeme önünde kalan topu boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.
31. dakikada Trabzonspor yarı alanının ortasında topla buluşan Adriano'nun uzaktan şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sosa'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Hüseyin Türkmen,Ricardo Quaresma
16 Aralık 2018 Pazar 20:00