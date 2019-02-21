Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: <br><br>Yarın: <br><br>20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek<br><br>23 Şubat Cumartesi: <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen<br><br>19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler<br><br>16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler<br><br>19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa<br><br>25 Şubat Pazartesi: <br><br>21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım