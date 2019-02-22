Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Göztepe: Beto
, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir
, Serdar Gürler
, Borges, Poko, Yasin Öztekin
, Castro, Jerome Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi
, Hüseyin Türkmen
, Hosseini, Novak, Ekuban, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı
, Rodallega
Gol: Dk. 27 Rodallega (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 22 Berkan Emir (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.
27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı'ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto'dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Mustafa Öğretmenoğlu, Berkan Emir, Beto, Spor
Kaynak: AA