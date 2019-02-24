Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel
, İbrahim Çağlar
Uyarcan MKE Ankaragücü
: Altay Bayındır
, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak
), Boyd, Orgill
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Serkan Kurtuluş
, Egemen Korkmaz
, Lokman Gür
, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ
, Emrah Başsan
(Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth
Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 90+3 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1
53. dakikada Sacko'nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Sehic kontrol etti.
73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
90+3. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin'in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill'in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz'a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor
Kaynak: AA