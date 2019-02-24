Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Türk TelekomHakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail ŞencanGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 86 Yunus Akgün), MitroglouAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 79 Bilal Kısa), Rotman, Onur Ayık (Dk. 74 Regattin), Sissoko, Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)Gol: Dk. 90+5 Mitroglou (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 20 Mariano, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 22 Zeki Yavru, Dk. 41 Rotman, Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 72 Manu, Dk. 79 Lukac, Dk. 90+4 Cikalleshi (Akhisarspor)Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.65. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Lukac, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak engelledi.74. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Lukac'ın soluna doğru şutunu çekti. Tecrübeli file bekçisinin müdahale ettiği meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere de çarparak kornere gitti.78. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Feghouli'nin sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.84. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.87. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şut olarak kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lukac soluna gelen topu son anda kornere tokatladı.89. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Luyindama'nın kafayla indirdiği topa Donk altıpas önünde kafayla vurdu ancak top üstten auta çıktı.90+2. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında, Luyindama'nın altıpas gerisinde kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.90+4. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Donk ile kaleci Lukac, ceza sahasının sol köşesinde aynı anda topa hamle yaptı. Lukac'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Mitroglou'nun önünde kaldı. Yunan futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi: 1-0.Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.