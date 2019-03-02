Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel
, İbrahim Çağlar
Uyarcan Fenerbahçe
: Volkan Demirel
, Isla, Serdar Aziz
, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Topal
, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Valbuena, Soldado Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak
, Azubuike, Umar, Boldrin, Nakoulma, Vedat Muriç
Goller: Dk. 4 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.
22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.
40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali
Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.
42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Volkan Demirel, Spor
Kaynak: AA