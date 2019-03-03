Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stad: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam Atiker Konyaspor
: Serkan Kırıntılı
, Skubic, Ali Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner
), Filipovic, Zuta (Dk. 46 Ferhat Öztorun
), Volkan Fındıklı
, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Jahovic
Göztepe: Beto
, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir
, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar Gürler
, Deniz Kadah
(Dk. 68 Jerome), Yasin Öztekin
, Ghilas (Dk. 46 Ngando)
Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin Öztekin (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Yasin Öztekin, 90+1 Beto (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor-Göztepe karşılaşması 1-1 berabere bitti.
50. dakikada Berkan Emir'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro'nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
56. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
67. dakikada Skubic'in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic'in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi.
90+3. dakikada Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta'dan oyun sahasına döndü.
90+7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic'in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Ömer Ali Şahiner, Ferhat Öztorun, Fındıklı, Serkan Kırıntılı, Spor
Kaynak: AA