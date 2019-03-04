04 Mart 2019, 21:10
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa SönmezAkhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Josue, Barbosa, BokilaAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan Tufan, Ceyhun...

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa Sönmez

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Bokila

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Villafanez, Efecan Karaca, Djalma Campos, Sural

Sarı kart: Dk. 41 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

11. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda atışı kullanan Villafanez'in ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

30. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Welinton'un şutunda, kaleci Lukac golü önledi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Haydar Yılmaz, Onur Ayık, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Kaynak: AA


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