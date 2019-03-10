Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan
, Mehmet Metin
, Abdullah Bora
Özkara Aytemiz Alanyaspor
: Haydar Yılmaz
, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan
, Ceyhun Gülselam
, Efecan Karaca
, Sural, Cisse
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Sehic, Serkan Kurtuluş
, Kanstrup, Lokman Gör
, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ
(Dk. 34 Kone), Eduok, Obertan, Emrah Başsan
, Munsy
Gol: Dk. 45+1 Cisse (Aytemiz Alanyaspor
)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor
, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
7. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Scuk'un pasında ceza sahasına giren Obertan'ın vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
10. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde incelendikten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında topa yükselen Welinton, kafayı vurdu. Direğe çarparak içeriye dönen topu Leo kornere attı.
44. dakikada Efecan Karaca
sağ kanattan ceza sahası içine topu gönderdi. Sural'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği topu Lokman Gör uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca
, sağ kanattan son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Cisse iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.
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Kaynak: AA