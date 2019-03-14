14 Mart 2019, 13:10
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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