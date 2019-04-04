04 Nisan 2019, 13:42
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek

6 Nisan Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler Antalyaspor, Spor
Kaynak: AA



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