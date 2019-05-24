Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek
, Ali Saygın Ögel
, Deniz Caner Özaral
Medipol Başakşehir: Mert Günok
(Dk. 86 Volkan Babacan
), Caiçara, Mahmut Tekdemir
, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can
Kahveci (Dk. 89 Soner Aydoğdu
), Visca, Napoleoni (Dk. 65 Robinho
), Elia, Bajic Aytemiz Alanyaspor
: Ufuk Ceylan
, Cenk Ahmet
Alkılıç, Welinton, Caulker, Nsakala (Dk. 78 Emre Bekir), Ceyhun Gülselam
, Ozan Tufan
, Efecan Karaca
, Villafanez (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu
), Junior Fernandes (Dk. 72 Joel Obi
), Cisse
Goller: Dk. 6 Ufuk Ceylan (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
59. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. İrfan Can Kahveci orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi, Elia'ya pasını verdi. Elia, ceza sahası içinde uygun pozisyonda olan Napoleoni'ye pasını attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
63. dakikada turuncu-lacivertli takım sol taraftan Visca ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
68. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sağ taraftan Villafanez'in kullandığı kornerde Caulker ön direkte topa kafayı vurdu. Yere de çarpan topu kaleci Mert Günok uzandı ve köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+4. dakikada etkili gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan dönerek şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Volkan Babacan
, İrfan Can
, Mert Günok
, Başakşehir
, Spor
Kaynak: AA