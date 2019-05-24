Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan
, Erdinç Sezertam
, Samet Çiçek Beşiktaş
: Karius, Necip Uysal
, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin
, Hutchinson, Kagawa, Quaresma
, Ljajic, Larin, Güven Yalçın Kasımpaşa
: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı
, Karim Hafez, Tarkan
Serbest, Pavelka, İlhan Depe
, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
Goller: Dk. 10, 44 ve 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 13 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu filelere gönderdi: 1-0.
13. dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde boşta kalan topu Koita, Hajradinovic'e çevirdi, Kasımpaşalı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda Karius direk dibinde meşin yuvarlağın kaleye girmesini engelledi.
33. dakikada Quaresma'nın ceza sahası sol çaprazından ayağının dışıyla yaptığı ortada Güven Yalçın topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Güven Yalçın'la paslaşarak ceza sahasına giren Ljajic, altıpas içinde rakibinin müdahalesiyle meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Kaleciyi de geçip kaleye giden topu çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.
44. dakikada Güven Yalçın, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Hutchinson'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağa ters vurdu, Güven Yalçın önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 2-1.
45+1. dakikada Güven Yalçın "hat-rick" yaptı. Quaresma'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ljajic, pasını içeri çevirdi, Güven Yalçın topu rahat bir şekilde kaleye gönderdi: 3-1.
İlk yarı Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Mete Kalkavan
, Ricardo Quaresma
, Spor
Kaynak: AA