Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
, Kemal Yılmaz
, Serkan
Olguncan Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran
, Samudio, Aatıf, Boldrin, Muric Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen
, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa (Dk. 22 Ekuban), Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 16 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 20 ve 23 Rodallega, Dk. 43 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
16. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio kafayla topu Muric'in önüne indirdi. Bu futbolcunun altıpas içerisine gönderdiği topu Boldrin, ağlarla buluşturdu: 1-0
20. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1
23. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Ekuban'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Rodallega'nın vuruşunda, defansta Melnjak'a çarpan top filelerle buluştu: 1-2
32. dakikada Rodallega'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere çeldi.
38. dakikada Melnjak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Aatıf, topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Defansa çarpan meşin yuvarlak yandan kornere çıktı.
43. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yaşar Kemal
, Çaykur
, Spor
Kaynak: AA