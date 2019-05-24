Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
, Kemal Yılmaz
, Serkan
Olguncan Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike (Dk. 84 Abarhoun), Musa Çağıran
(Dk. 46 Umar), Samudio, Aatıf (Dk. 73 Mustafa Saymak), Boldrin, Muric Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen
, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa (Dk. 22 Ekuban), Yusuf Yazıcı
(Dk. 90+3 Toure
), Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Rodallega (Dk. 90+5 Murat Cem Akpınar
)
Goller: Dk. 16 Boldrin, Dk. 65 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 20 ve 23 Rodallega, Dk. 43 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 89 Novak (Trabzonspor), Dk. 90+5 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
48. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında Aatıf'ın vuruşunda kaleye yönelen top, Hüseyin Türkmen'den sekerek Muric'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
58. dakikada Pereira'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Rodallega'nın röveşatasında, top yandan auta çıktı.
65. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Samudio'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde kullanılan köşe atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Muric'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3
69. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topa, Azubuike kafayla müdahale etti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına döndü.
72. dakikada Pereira'nın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında Rodallega'nın gelişine sağ ayağı ile sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere attı.
79. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mustafa Saymak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi.
90+2. dakikada Melnjak'ın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Umar'ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Uğurlu
, Yaşar Kemal
, Çaykur
, Spor
Kaynak: AA