Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan
, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu Atiker Konyaspor
: Serkan Kırıntılı
, Skubic, Selim Ay
(Dk. 87 Mücahit Can Akçay
), Uğur Demirok
, Ferhat Öztorun
, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner
, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 67 Jahovic)
Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam
, Kadir Keleş
, Eray Ataseven
(Dk. 72 Ali Kaan
Güneren), Aykut Çeviker
(Dk. 90+1 Doğukan Nelik), Zeki Yavru
, Regattin, Barbosa (Dk. 87 Gökmen Aydoğdu), Manu
Sarı kartlar: Dk. 49 Uğur Demirok, Dk. 61 Fofana (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
75. dakikada Ömer Ali Şahiner
'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Ömer Ali
Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Konya
, Akçay
, Uğur Demirok
, Ömer Ali Şahiner
, Spor
Kaynak: AA