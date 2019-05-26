Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Mert Özyıldırım, Chery, Deniz Türüç, Kravets
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Kanstrup, Leo, Taylan Antalyalı, Tshabalala, Emrah Başsan, Eduok, Sunu, Opseth
Goller: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 43 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
11. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.
18. dakikada orta sahada kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Chery'nin penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kravets'in ıskaladığı topu kaleci Sehic kontrol etmeyi başardı.
27. dakikada soldan Deniz Türüç'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Chery'nin gelişine vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikadaki Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
40. dakikada Kravets'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Mert Özyıldırım'ın kaleciyle karşı karşı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.
43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
Deniz Türüç
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Kaynak: AA