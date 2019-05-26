Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık
, Serkan Ok
, Mustafa Sönmez Evkur Yeni Malatyaspor
: Ertaç Özbir
, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş
, Bülent Cevahir
, Murat Yıldırım
, Robin Yalçın, Kamara, Ahmed Ildiz, Pereira, Eren Tozlu Bursaspor
: Okan Kocuk
, Cengiz Umut Meraş, Badji, Vergini, Onur Atasayar, Aytaç Kara
, Furkan Soyalp, Tunay Torun
, Saivet, Yusuf Erdoğan
, Umut Nayir
Goller: Dk. 4 Yusuf Erdoğan, Dk 20. Umut Nayir (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 35 Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 35 Tunay Torun (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.
9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi.
40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ali Palabıyık
, Mustafa Akbaş
, Yeni Malatyaspor
, Spor
Kaynak: AA