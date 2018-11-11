Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş
, evinde Demir Grup Sivasspor
'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray
, deplasmanda Kayserispor
'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe
, evinde Aytemiz Alanyaspor
'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.
Deplasmanda Çaykur Rizespor
'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir
, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.
Haftanın sonuçları Evkur
Yeni Malatyaspor- Trabzonspor
: 5-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1
Atiker Konyaspor- MKE Ankaragücü
: 2-0
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kayserispor-Galatasaray: 0-3
Bursaspor- Kasımpaşa
: 1-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|12
|8
|3
|1
|17
|5
|12
|27
|2.
|GALATASARAY
|12
|7
|2
|3
|22
|14
|8
|23
|3.
|KASIMPAŞA
|12
|7
|1
|4
|26
|19
|7
|22
|4.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|12
|6
|3
|3
|19
|10
|9
|21
|5.
|ANTALYASPOR
|12
|6
|2
|4
|16
|18
|-2
|20
|6.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|6
|1
|5
|15
|13
|2
|19
|7.
|BEŞİKTAŞ
|12
|5
|3
|4
|20
|16
|4
|18
|8.
|GÖZTEPE
|12
|6
|0
|6
|15
|14
|1
|18
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|12
|4
|5
|3
|17
|14
|3
|17
|10.
|TRABZONSPOR
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|1
|16
|11.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|3
|5
|4
|14
|18
|-4
|14
|12.
|BURSASPOR
|12
|2
|7
|3
|10
|11
|-1
|13
|13.
|FENERBAHÇE
|12
|3
|4
|5
|11
|15
|-4
|13
|14.
|AKHİSARSPOR
|12
|3
|3
|6
|13
|20
|-7
|12
|15.
|KAYSERİSPOR
|12
|3
|3
|6
|10
|17
|-7
|12
|16.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|4
|0
|8
|6
|18
|-12
|12
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|14
|-4
|11
|18.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|1
|5
|6
|13
|19
|-6
|8
13. haftanın programı
23 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom
)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir
)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir
Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül
)
13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
)
16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova
)
Beşiktaş,Kasımpaşa
11 Kasım 2018 Pazar 23:04