26 Kasım 2018, 22:22
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Trabzonspor ise 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yendi.

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor: 5-0

MKE Ankaragücü- Beşiktaş: 1-4

Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor: 1-1

Akhisarspor- Bursaspor: 2-4

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Kasımpaşa- Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR13 9 3 1 19 5 14 30
2. KASIMPAŞA13 8 1 4 29 19 10 25
3. GALATASARAY13 7 3 3 23 15 8 24
4. BEŞİKTAŞ13 6 3 4 24 17 7 21
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR13 6 3 4 19 13 6 21
6. ANTALYASPOR13 6 2 5 16 19 -3 20
7. TRABZONSPOR13 5 4 4 21 19 2 19
8. MKE ANKARAGÜCÜ13 6 1 6 16 17 -1 19
9. ATİKER KONYASPOR13 4 6 3 18 15 3 18
10. GÖZTEPE13 6 0 7 15 16 -1 18
11. BURSASPOR13 3 7 3 14 13 1 16
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR13 3 6 4 15 19 -4 15
13. AYTEMİZ ALANYASPOR13 5 0 8 11 18 -7 15
14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR13 3 5 5 11 14 -3 14
15. FENERBAHÇE13 3 4 6 12 17 -5 13
16. AKHİSARSPOR13 3 3 7 15 24 -9 12
17. KAYSERİSPOR13 3 3 7 10 22 -12 12
18. ÇAYKUR RİZESPOR13 1 6 6 14 20 -6 9



14. haftanın programı

30 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) Çaykur,Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:22



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