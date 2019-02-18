18 Şubat 2019, 22:09
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Süper Ligde 22. Hafta Tamamlandı! İşte Güncel Puan Durumu

Spor Toto Süper Ligde 22. hafta, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı. 48 puanla lider durumda bulunan Başakşehir'i, 42 puanlı Galatasaray ve 39 puanlı Beşiktaş takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar:

Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş: 1-2

Akhisarspor- MKE Ankaragücü: 0-0

Bursaspor- Çaykur Rizespor: 0-2

Fenerbahçe- Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1

Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Kasımpaşa- Galatasaray: 1-4

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

23. HAFTANIN PROGRAMI

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Evkur,Çaykur,Başakşehir
Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
ALPEREN: fener nerde göremıyorum ılk 15te yokta
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