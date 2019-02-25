25 Şubat 2019, 23:51
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.

Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Galatasaray-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3

Puan durumu

Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR23 15 6 2 36 11 25 51
2. GALATASARAY23 13 6 4 46 24 22 45
3. BEŞİKTAŞ23 11 7 5 45 30 15 40
4. TRABZONSPOR23 10 6 7 40 33 7 36
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR23 9 7 7 34 28 6 34
6. ATİKER KONYASPOR23 8 10 5 29 24 5 34
7. ANTALYASPOR23 9 5 9 24 32 -8 32
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR23 8 7 8 33 34 -1 31
9. AYTEMİZ ALANYASPOR23 9 4 10 25 26 -1 31
10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR23 8 7 8 21 28 -7 31
11. KASIMPAŞA23 9 2 12 39 44 -5 29
12. ÇAYKUR RİZESPOR23 6 10 7 30 30 0 28
13. MKE ANKARAGÜCÜ23 8 3 12 22 36 -14 27
14. FENERBAHÇE23 5 10 8 26 32 -6 25
15. GÖZTEPE23 8 1 14 25 32 -7 25
16. BURSASPOR23 4 12 7 19 26 -7 24
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR23 4 9 10 24 31 -7 21
18. AKHİSARSPOR23 4 6 13 21 38 -17 18



24. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar) Başakşehir, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA