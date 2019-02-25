Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı-lacivertli takım ikinci yarıda rakibine 3 golle cevap verdi ve derbi 3-3 berabere tamamlandı.
Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u 3-0 yenerek 51 puanla liderliğini devam ettirirken, sahasında son dakika golüyle Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray ise 45 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1
Galatasaray-Akhisarspor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
Puan durumu
Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|23
|15
|6
|2
|36
|11
|25
|51
|2.
|GALATASARAY
|23
|13
|6
|4
|46
|24
|22
|45
|3.
|BEŞİKTAŞ
|23
|11
|7
|5
|45
|30
|15
|40
|4.
|TRABZONSPOR
|23
|10
|6
|7
|40
|33
|7
|36
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|23
|9
|7
|7
|34
|28
|6
|34
|6.
|ATİKER KONYASPOR
|23
|8
|10
|5
|29
|24
|5
|34
|7.
|ANTALYASPOR
|23
|9
|5
|9
|24
|32
|-8
|32
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|8
|7
|8
|33
|34
|-1
|31
|9.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|9
|4
|10
|25
|26
|-1
|31
|10.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|23
|8
|7
|8
|21
|28
|-7
|31
|11.
|KASIMPAŞA
|23
|9
|2
|12
|39
|44
|-5
|29
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|6
|10
|7
|30
|30
|0
|28
|13.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|8
|3
|12
|22
|36
|-14
|27
|14.
|FENERBAHÇE
|23
|5
|10
|8
|26
|32
|-6
|25
|15.
|GÖZTEPE
|23
|8
|1
|14
|25
|32
|-7
|25
|16.
|BURSASPOR
|23
|4
|12
|7
|19
|26
|-7
|24
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|4
|9
|10
|24
|31
|-7
|21
|18.
|AKHİSARSPOR
|23
|4
|6
|13
|21
|38
|-17
|18
24. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
Başakşehir, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA