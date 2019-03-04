04 Mart 2019, 22:22
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Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Spor Toto Süper Ligin 24. haftası Kasımpaşa-Trabzonspor ve Akhisarspor-Alanyaspor maçlarıyla tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçlarında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Turuncu-lacivertli takım, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor- MKE Ankaragücü: 2-4

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

İstikbal Mobilya Kayserispor- Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 3-2

Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-2

Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Puan durumu:

25. HAFTA PROGRAMI

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

Çaykur, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (7)
KAZO : Bu nasıl bir lig arkadaş sponsorlara bak hastahane ismi varMedipol)otogaz sıralı sistemleri varAtiker)avm ismi var evkur)mobilya varİstikbal)şirket ismi var Demir grup)petrol ismi var Aytemiz)silah uretım şirketı var mke) ama futbol yok
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MEMLEKETİM: Fenerbahce, Akhisar ve Kasimpasa düsecek.
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GS 1905: Ankaragucu Bursa maci kritik
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SİYASİ PARTİ TAKIMI.: Başakşehir feneri dibe yollayacak tır.
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