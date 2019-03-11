Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir
, takipçisi Galatasaray
ile puan farkını korudu.
Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe
'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.
Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor
'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor
: 2-0
Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
MKE Ankaragücü- Bursaspor
: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: 2-1
Göztepe- Kasımpaşa
: 0-0 Çaykur
Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor
: 3-0
Beşiktaş- Atiker Konyaspor
: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
Puan durumu
Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|25
|17
|6
|2
|40
|12
|28
|57
|2.
|GALATASARAY
|25
|14
|7
|4
|52
|25
|27
|49
|3.
|BEŞİKTAŞ
|25
|12
|8
|5
|50
|34
|16
|44
|4.
|TRABZONSPOR
|25
|11
|7
|7
|44
|36
|8
|40
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|25
|8
|11
|6
|32
|28
|4
|35
|6.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|25
|9
|7
|9
|34
|32
|2
|34
|7.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|9
|7
|9
|37
|37
|0
|34
|8.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|10
|4
|11
|28
|30
|-2
|34
|9.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|25
|8
|8
|9
|23
|33
|-10
|32
|10.
|ANTALYASPOR
|25
|9
|5
|11
|26
|41
|-15
|32
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|7
|10
|8
|35
|33
|2
|31
|12.
|KASIMPAŞA
|25
|9
|4
|12
|41
|46
|-5
|31
|13.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|9
|4
|12
|26
|38
|-12
|31
|14.
|FENERBAHÇE
|25
|6
|10
|9
|30
|36
|-6
|28
|15.
|BURSASPOR
|25
|5
|13
|7
|22
|28
|-6
|28
|16.
|GÖZTEPE
|25
|8
|3
|14
|26
|33
|-7
|27
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25
|4
|10
|11
|26
|34
|-8
|22
|18.
|AKHİSARSPOR
|25
|5
|6
|14
|25
|41
|-16
|21
26. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir
)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park
)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
)
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
Galatasaray, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA