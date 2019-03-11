11 Mart 2019, 22:29
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.

Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1

MKE Ankaragücü- Bursaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe- Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor- İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Beşiktaş- Atiker Konyaspor: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Puan durumu

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR25 17 6 2 40 12 28 57
2. GALATASARAY25 14 7 4 52 25 27 49
3. BEŞİKTAŞ25 12 8 5 50 34 16 44
4. TRABZONSPOR25 11 7 7 44 36 8 40
5. ATİKER KONYASPOR25 8 11 6 32 28 4 35
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR25 9 7 9 34 32 2 34
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR25 9 7 9 37 37 0 34
8. AYTEMİZ ALANYASPOR25 10 4 11 28 30 -2 34
9. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR25 8 8 9 23 33 -10 32
10. ANTALYASPOR25 9 5 11 26 41 -15 32
11. ÇAYKUR RİZESPOR25 7 10 8 35 33 2 31
12. KASIMPAŞA25 9 4 12 41 46 -5 31
13. MKE ANKARAGÜCÜ25 9 4 12 26 38 -12 31
14. FENERBAHÇE25 6 10 9 30 36 -6 28
15. BURSASPOR25 5 13 7 22 28 -6 28
16. GÖZTEPE25 8 3 14 26 33 -7 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR25 4 10 11 26 34 -8 22
18. AKHİSARSPOR25 5 6 14 25 41 -16 21




26. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye) Galatasaray, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA


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