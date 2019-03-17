17 Mart 2019, 21:35
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Sonuçlar

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Beşiktaş-Göztepe: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Bursaspor-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR26 17 7 2 41 13 28 58
2. GALATASARAY26 15 7 4 55 27 28 52
3. BEŞİKTAŞ26 13 8 5 51 34 17 47
4. TRABZONSPOR26 12 7 7 45 36 9 43
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR26 10 7 9 37 33 4 37
6. ATİKER KONYASPOR26 8 11 7 32 30 2 35
7. ANTALYASPOR26 10 5 11 29 41 -12 35
8. ÇAYKUR RİZESPOR26 8 10 8 37 33 4 34
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR26 9 7 10 38 39 -1 34
10. KASIMPAŞA26 10 4 12 44 48 -4 34
11. AYTEMİZ ALANYASPOR26 10 4 12 28 33 -5 34
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR26 8 9 9 24 34 -10 33
13. FENERBAHÇE26 7 10 9 32 37 -5 31
14. MKE ANKARAGÜCÜ26 9 4 13 27 41 -14 31
15. BURSASPOR26 5 13 8 24 31 -7 28
16. GÖZTEPE26 8 3 15 26 34 -8 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26 4 10 12 26 35 -9 22
18. AKHİSARSPOR26 5 6 15 27 44 -17 21

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA


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