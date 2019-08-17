Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman Bahattin Şimşek
Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias, Seuntjens, Sio
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Chatziisaias, Melnjak, Morozyuk, Abarhoun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Pauw, Diomande, El Kabir
Kırmızı kart: Dk. 39 Ramos (Gençlerbirliği)
Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
, Yasin Pehlivan
, Gökhan Bilir
, Spor Kaynak: AA