Futbol: Süper Lig

Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut, Canteros, İlhan Parlak, Orgill
Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'deki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.
31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.