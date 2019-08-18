Futbol: Süper Lig

Stat: Konya
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Mücahit Can Akçay
), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 79 Ali Yaşar), Daci, Bajic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 87 Cebrail Karayel), Moke (Dk. 86 Faty), Sedat Ağçay, Aydın Karabulut (Dk. 76 Sadaev), Canteros, İlhan Parlak, Orgill
Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 90+4 Faty (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in ilk haftasındaki Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 0-0 berabere tamamlandı.
48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.
88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.