Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Moses (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), Kruse, Rodrigues (Dk. 70 Deniz Türüç), Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah (Dk. 57 Diarra), Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Pawlowski (Dk. 65 Muğdat Çelik)

Goller: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), Dk. 17 Muric, Dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 74 Dirar, Dk. 88 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Chibsah, Dk. 50 Tetteh, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+1 Diarra (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90+2 Muric (Fenerbahçe)

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.

52. dakikada orta sahanın solundan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Pawlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Rodrigues, Gazişehir Gaziantep savunmasının arkasına gönderdiği pasta topu Moses'la buluşturmak istedi. Kalesini zamanında terk ederek ceza sahası dışına çıkan Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kruse'nin ara pasıyla sol çizgide topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Bu noktada müsait pozisyonda bulunan Dirar, topu boş kaleye gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Daha sonra hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesiyle gol kararı verdi: 4-0.

85. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Günay Güvenç zorlukla çeldi. Dönen topa kayarak vuran Muric'in şutunda, Günay bir kez daha gole engel oldu. Gazişehir Gaziantep savunması pozisyonun devamında meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

88. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Kruse'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, çapraz pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu: 5-0.

90. dakikada Dirar'ın soldan içeriye çevirdiği top Gazişehir Gaziantep savunmasından sekerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

Fenerbahçe, mücadeleyi 5-0 kazandı.

Kaynak: AA