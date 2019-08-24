Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak (Dk. 46 Pinto), Moke, Aydın Karabulut (Dk. 85 Hasan Kaya), Sedat Ağçay (Dk. 66 Faty), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan (Dk. 65 Karahan Yasir Subaşı), Ziya Alkurt (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Djedje, Mensah (Dk. 75 Bilal Başacıkoğlu), Rienstra, Henrique, Umut Bulut

Goller: Dk. 59 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 90+4 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aydın Karabulut, Dk. 77 Orgill, Dk. 90+3 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 2. haftasındaki MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-1 sonuçlandı.

51. dakikada İlhan Parlak getirdiği topu Canteros ile paslaştıktan sonra tekrar ceza alanı içinde önünde buldu. İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince araya giren defans tehlikeyi önledi.

54. dakikada Lopes'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki Kitsiou rakibini geçtikten sonra ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

59. dakikada Canteros kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. O noktada bulunan Orgill'in kafa vuruşunda kaleci topu çıkardıysa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirledi ve MKE Ankaragücü maçta 1-0 öne geçti.

65. dakikada Lopes'in kafayla kalecisine gönderdiği topta araya giren Orgill'in kaleci Lung'u da geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Umut Bulut'un kafayla vurduğu top yerden sekti. Kaleci Korcan Çelikay'ın müdahale ettiği top önce üst direğe sonra yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA